«Страна.ua»: ВС России начали массированную ракетную атаку по Украине

Вооруженные силы (ВС) России после удара беспилотников украинских войск в Саратовской области начали массированную ракетную атаку по Украине. Географию ударов называет в Telegram издание «Страна.ua».

Как следует из сообщений украинской прессы, с 7:30 по московскому времени взрывы прозвучали в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях Украины.

На территории всей страны объявлена воздушная тревога. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram, что целью массированной атаки стала украинская энергетическая инфраструктура.

В ночь на 26 августа беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Саратовскую область. В результате удара в Саратове пострадали четыре человека.