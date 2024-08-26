Четыре человека пострадали после атаки беспилотника на Саратов

Минздрав Саратовской области: после атаки БПЛА пострадали четыре человека

В Саратове после атаки беспилотника пострадали четыре человека, одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Саратовской области.

«Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте», — уточнили в региональном ведомстве.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой комплекс в Саратове пострадала женщина.

Многоэтажный дом в жилом комплексе «Волга Скай» в Саратове получил повреждения фасада и остекления после падения обломков. В Энгельсе обломки повредили крышу дома на улице Пушкина и верхний этаж здания, а также машины на парковке.