Повреждения многоэтажки в Саратове после атаки БПЛА сняли на видео

Shot показал кадры повреждений обломками БПЛА жилого дома в Саратове

Видео: Telegram-канал Shot

Многоэтажный дом в жилом комплексе «Волга Скай» в Саратове получил повреждения в результате падения обломков беспилотника, видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На снятых кадрах видно, что в многоэтажке повреждена обшивка, выбиты стекла на трех этажах. На место прибыли медики и сотрудники экстренных служб.

В Энгельсе обломки повредили крышу дома на улице Пушкина и верхний этаж здания. Места падения беспилотников оцепили.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», — заявил он.

