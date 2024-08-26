Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в Саратовской области

Губернатор Бусаргин: средства ПВО уничтожили БПЛА в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале рассказал об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», — заявил он.

Глава региона добавил, что все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Ранее стало известно, что два FPV-дрона ВСУ атаковали легковой автомобиль на белгородской трассе, ранены двое жителей. БПЛА атаковали машину на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое.

Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об уничтожении украинского дрона в небе над регионом, отметив, что пострадавших и разрушений нет.