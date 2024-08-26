В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Губернатор Богомаз заявил об уничтожении БПЛА в небе над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА на территории Брянской области», — сказано в сообщении.

По его словам, дрон был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что два FPV-дрона ВСУ атаковали легковой автомобиль на белгородской трассе, ранены двое жителей. БПЛА атаковали машину на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое.