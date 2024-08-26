Украинские дроны атаковали автомобиль на трассе в российском регионе

Гладков: FPV-дроны ВСУ атаковали авто на белгородской трассе, пострадали двое

Два FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали легковой автомобиль на белгородской трассе, ранены двое жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали машину на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое.

«Ранены два мирных жителя. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ», — подчеркнул глава региона.

Транспортное средство, на котором они передвигались, полностью сгорело.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ под Белгородом.