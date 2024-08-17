Российские военные уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Минобороны России: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские военные уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Как отметили в ведомстве, в ночь с пятницы на субботу, с 16 на 17 августа, украинские военные попытались совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа над Белгородской областью», — указали военные.

Ранее при атаке ВСУ в селе Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области мужчина был ранен в ногу. Пострадавшего жителя попутным транспортом доставили в больницу. Между селами Головино и Никольское украинский дрон-камикадзе нанес удар по грузовику.