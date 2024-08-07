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13:16, 7 августа 2024Россия

Мужчина получил ранение при атаке ВСУ в Белгородской области

Губернатор Гладков: мужчина был ранен в ногу при атаке ВСУ в селе Ясные Зори

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мужчина был ранен в ногу при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По сведениям главы, пострадавшего жителя попутным транспортом доставили в больницу. Гладков подчеркнул, что местные врачи решили перевезти раненого в Белгород.

Кроме того, по словам белгородского губернатора, между селами Головино и Никольское украинский дрон-камикадзе нанес удар по грузовику. В результате детонации машина загорелась.

Ранее сообщалось, что два украинских беспилотника атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области. Сведений о пострадавших гражданах тогда не поступало.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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