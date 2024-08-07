Беспилотники ВСУ атаковали многоквартирный дом в российском городе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ на дом в Шебекино

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, один из дронов влетел в окно квартиры, повредив остекление. В результате удара второго летательного аппарата в ней же начался пожар. Предварительно, пострадавших нет. «Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали огонь. В доме повреждены балконы и окна нескольких квартир», — написал Гладков.

Пост главы региона сопровождается фотографией, на которой видно выбитые и покрытые копотью окна квартиры на пятом этаже.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на среду, 7 августа, беспилотники ВСУ атаковали четыре российских региона. Четыре летательных аппарата средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в Курской области, три — в Белгородской, два — в Воронежской и еще два — в Ростовской.

В Воронеже украинский дрон повредил фасад верхних этажей дома на улице Березовая Роща. Очевидцы сняли повреждения на камеру. Обломки еще одного беспилотника рухнули на Ленинском проспекте, повредив автомобили и выбив стекла в помещениях многоквартирного дома.