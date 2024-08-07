Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на четыре региона России

МО: 11 БПЛА сбили над Курской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областями

В ночь на среду, 7 августа, Украина пыталась атаковать четыре региона России более чем 10 беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО). Так, они перехватили и уничтожили четыре дрона над Курской областью, три — над Белгородской, два — над Воронежской областью и еще два — над Ростовской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации в регионах там не привели.

Тем временем, по сообщению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, на границе с Украиной в регионе продолжаются бои, обстановка там напряженная. Украинские диверсанты пытались прорвать границу днем ранее, 6 августа. Их блокировали. 13 человек пострадали, еще одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы.