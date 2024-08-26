Губернатор заявил о пострадавшей после атаки беспилотников на ЖК в Саратове

Губернатор Бусаргин: женщина пострадала после атаки БПЛА на ЖК в Саратове

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой комплекс в Саратове пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме», — написал губернатор. Он не уточнил, сколько конкретно человек пострадали.

Бусаргин пообещал всем жильцам, чьи дома пострадали, оказать помощь. Люди смогут подняться в свои дома, поврежденные дронами, и взять документы после всех проверок.

Над Саратовской областью в ночь на понедельник, 26 августа, по данным Минобороны, сбили 10 беспилотников. Повреждения получили два жилых дома — в Энгельсе и Саратове. В сети появились кадры момента попадания дрона в многоэтажку Саратова. В Энгельсе никто не пострадал, в Саратове травмы получили четыре человека, сообщил Минздрав.