Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:09, 26 августа 2024Россия

Момент попадания дрона в 37-этажный дом в Саратове попал на видео

В сети появились кадры момента попадания дрона в 37-этажный дом в Саратове

В сети появились кадры момента попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилой многоэтажный дом в Саратове. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На видео попал беспилотник самолетного типа. Видно, как он прицельно направляется к 37-этажному дому и врезается в него, после чего раздается взрыв. Слышны сирены машин и голос за кадром: «37-этажку подорвали».

Повреждения из-за атаки дронов на регион получил дом в ЖК «Волга Скай», который располагается на набережной в Саратове. Кроме того, пострадала многоэтажка на улице Пушкина в городе Энгельс. Люди покинули поврежденные дронами дома, на месте работают сотрудники МЧС и скорая.

Утром в понедельник, 26 августа, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники ВСУ. Как сообщал губернатор Роман Бусаргин, в результате обломки дронов попали в жилые дома. Пострадали два человека. Обломки одного из дронов, повредивших жилой дом, сняли на видео.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область. Пострадали четыре человека, повреждены многоэтажки и автомобили

      Власти раскрыли подробности попытки атаки ВСУ на Тульскую область

      Джеки Чан примет участие в церемонии Паралимпиады

      Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Энгельсе попал на видео

      Появились подробности об атаковавших Саратовскую область дронах ВСУ

      Стало известно об исчезновении подруги Дурова после его задержания

      Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на многоэтажку в Энгельсе

      Итальянцы в разговоре с блогершей назвали удивляющие их в России вещи

      Клиента проститутки похитили за неспособность расплатиться

      Россияне стали чаще допускать просрочки по одному виду кредитов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше