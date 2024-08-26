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07:00, 26 августа 2024Россия

В Энгельсе показали повредившие жилой дом обломки беспилотника

Shot показал на видео обломки БПЛА, повредившие многоэтажку в Энгельсе

Видео: Telegram-канал Shot

В Энгельсе обломки беспилотника повредили многоэтажку, их показал на видео Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в результате атаки была повреждена крыша и квартира верхнего этажа, также осколоками посекло более десяти машин. «Точное количество пострадавших авто уточняется, место сейчас оцеплено. Среди людей по официальным данным пострадавших нет», — говорится в публикации.

Обломки беспилотника также повредили фасад и остекление многоэтажки в жилом комплексе «Волга Скай» в Саратове. Там пострадали два человека.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», — заявил он.

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      Марина Совина
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