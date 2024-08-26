Украина за ночь пыталась ударить по семи регионам России

Минобороны: силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ над семью регионами России

В ночь на понедельник, 26 августа, Украина пыталась атаковать беспилотниками семь регионов России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что над семью регионами удалось сбить 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили 10 дронов над Саратовской областью, 3 — над Курской, по 2 — над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному — над Орловской и Рязанской областями.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Украина продолжит попытки дестабилизировать приграничные регионы России. На фоне сложившейся ситуации с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).