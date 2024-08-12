Путин заявил о продолжении попыток Украины дестабилизировать приграничные регионы России

Путин: Украина продолжит попытки дестабилизировать приграничные регионы России

Украина продолжит попытки дестабилизировать приграничные регионы России. Об это заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в ряде российских областей, передает ТАСС.

6 августа армия России вступила в бой с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). 12 августа об активности украинских войск в приграничной зоне также сообщили власти Белгородской области.

Глава государства отметил, что новых провокаций нельзя исключать и в Брянской области. «Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка», — сказал президент.

Также Путин объяснил обострение ситуации в приграничье. По его словам, Киев стремится создать благоприятный для себе переговорный фон.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, комментируя бой в Курской области, пообещал разгромить противника, который начал окапываться в приграничной зоне.