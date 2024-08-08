«Рыбарь»: ВСУ начали окапываться в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области, пишет Telegram-канал «Рыбарь».

Авторы канала выдвинули предположение, что в ночь на 9 августа украинские части попытаются привезти на захваченные участки тяжелую инженерную технику, чтобы начать оборудование еще одного рубежа обороны. В публикации говорится, что украинцы ведут инженерные работы на так называемой линии Суровикина. Но, скорее всего, речь идет про линию укреплений, построенную еще осенью 2022 года.

«Боевой потенциал группировки ВСУ далек от исчерпания: ввод второго и третьего эшелонов ожидается в ближайшее время. При этом никто не отменяет опасность и для других участков Курского направления», — говорится в публикации.

Кроме того, «Рыбарь» указывает, что к ликвидации украинского прорыва могут быть использованы части Африканского корпуса из Краснодарского края.