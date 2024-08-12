Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 12 августа 2024Россия

«У нас тревожное утро». Гладков сообщил об активности ВСУ на границе с Белгородской областью

Белгородский губернатор Гладков объявил об эвакуации из Краснояружского района

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в российском регионе. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) проявляют активность на границе с Краснояружским районом.

«У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой», — сказал губернатор.

В целях безопасности из приграничного района начали перемещать жителей в более безопасные места. На месте происшествия работают сотрудники администрации Белгородской области, рассказал Гладков, добавив, что для перемещения жителей уже организован специальный транспорт.

«Все, я уверен, пройдет организованно, главное — чтобы спокойно, без паники, под руководством ответственных лиц», — заверил глава региона.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Накануне Гладков сообщил, что большое количество жителей Краснояружского района, граничащего с Украиной, начали самостоятельно покидать дома.

ВСУ заходили в село Белгородской области

10 августа украинские военнослужащие заходили в село Пороз в Белгородской области, которое находится в нескольких километрах от российско-украинской границы, и удерживали двоих местных жителей.

«Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались ВСУ. Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», — подчеркивал Гладков. Глава Белгородской области отметил, что посетил село и встретился с одной из семей. Он рассказал, что все очень переживали, не спали всю ночь.

Материалы по теме:
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024
ВСУ сменили тактику в Курской области. Как они теперь действуют и добиваются ли результатов?
ВСУ сменили тактику в Курской области. Как они теперь действуют и добиваются ли результатов?
10 августа 2024

Режим КТО введен в трех российских регионах

Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил контртеррористический режим (КТО) в Белгородской, Брянской и Курской областях 10 августа. Данные меры были введены в связи с предпринятой Киевом попыткой дестабилизации обстановки в нескольких регионах.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На территории регионов усилили меры общественного порядка, разрешены досмотры машин и людей, власти уполномочены запрещать продажу алкоголя и оружия. Также представителям правоохранительных органов, проводящих КТО, разрешено беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, принадлежащие физлицам и организациям.

Гладков отмечал, что режим КТО будет снят, как только нормализуется обстановка. Он напомнил, что раньше на территории всей области уже вводили режим КТО — во время событий в Горпадоле-Глотово в 2023 году.

Президент России Владимир Путин, комментируя обстрелы в Курской области, заявил, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу по гражданским объектам. Путин счел «масштабной провокацией Киева» ситуацию в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «У нас тревожное утро». Гладков сообщил об активности ВСУ на границе с Белгородской областью

      Власти оценили обстановку в районе Курской области после попытки прорыва ВСУ

      Российский генерал съездил в Курскую область и раскритиковал возведенную там линию обороны

      В российском регионе попросили Путина помочь с вывозом угля

      Алеся Кафельникова показала фигуру в откровенных купальниках

      Звезду порно задержали за хранение наркотиков

      Группу российских риелторов заподозрили в мошенничестве на 200 миллионов рублей

      Украинские диверсанты при поддержке танков попытались прорваться под Белгородом

      В США заявили о дилемме для Киева из-за атаки на Курскую область

      Британские расисты превратили беспорядки в стране в кампанию по вербовке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше