«У нас тревожное утро». Гладков сообщил об активности ВСУ на границе с Белгородской областью

Белгородский губернатор Гладков объявил об эвакуации из Краснояружского района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в российском регионе. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) проявляют активность на границе с Краснояружским районом.

«У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой», — сказал губернатор.

В целях безопасности из приграничного района начали перемещать жителей в более безопасные места. На месте происшествия работают сотрудники администрации Белгородской области, рассказал Гладков, добавив, что для перемещения жителей уже организован специальный транспорт.

«Все, я уверен, пройдет организованно, главное — чтобы спокойно, без паники, под руководством ответственных лиц», — заверил глава региона.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Накануне Гладков сообщил, что большое количество жителей Краснояружского района, граничащего с Украиной, начали самостоятельно покидать дома.

ВСУ заходили в село Белгородской области

10 августа украинские военнослужащие заходили в село Пороз в Белгородской области, которое находится в нескольких километрах от российско-украинской границы, и удерживали двоих местных жителей.

«Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались ВСУ. Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», — подчеркивал Гладков. Глава Белгородской области отметил, что посетил село и встретился с одной из семей. Он рассказал, что все очень переживали, не спали всю ночь.

Режим КТО введен в трех российских регионах

Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил контртеррористический режим (КТО) в Белгородской, Брянской и Курской областях 10 августа. Данные меры были введены в связи с предпринятой Киевом попыткой дестабилизации обстановки в нескольких регионах.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На территории регионов усилили меры общественного порядка, разрешены досмотры машин и людей, власти уполномочены запрещать продажу алкоголя и оружия. Также представителям правоохранительных органов, проводящих КТО, разрешено беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, принадлежащие физлицам и организациям.

Гладков отмечал, что режим КТО будет снят, как только нормализуется обстановка. Он напомнил, что раньше на территории всей области уже вводили режим КТО — во время событий в Горпадоле-Глотово в 2023 году.

Президент России Владимир Путин, комментируя обстрелы в Курской области, заявил, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу по гражданским объектам. Путин счел «масштабной провокацией Киева» ситуацию в регионе.