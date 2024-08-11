Жители Белгородской области начали самостоятельно покидать дома

Гладков: жители Краснояружского района Белгородской области начали покидать дома

В Белгородской области большое количество жителей Краснояружского района, граничащего с Украиной, начали самостоятельно покидать дома. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Большое количество жителей Красной Яруги и близлежащих сел приняли самостоятельное решение временно покинуть свои дома. (...) Необходимости в эвакуации не было, но решение, которое принимали люди, я думаю, обоснованное, правильное. Надеюсь, что сейчас все уже вернулись домой», — уточнил Гладков.

По его словам, в случае возникновения угрозы жизням людей все необходимые меры по эвакуации населения будут приняты.

Гладков также сообщил, что за минувшие сутки в Белгородской области были зафиксированы 39 обстрелов и 46 атак беспилотников. Глава региона назвал прошедший день тревожным.