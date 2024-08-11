В Белгородской области зафиксировали 39 обстрелов и 46 атак беспилотников

Гладков: в Белгородской области зафиксировали 46 атак беспилотников за сутки

В Белгородской области за сутки было зафиксировано 39 обстрелов и 46 атак беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он назвал прошедший день «тревожным» и заявил, что области все следят за событиями в Курской области.

10 августа Гладков подтвердил, что диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходила в село Пороз Грайворонского округа и захватила двух местных жителей. «Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», — сообщил губернатор.