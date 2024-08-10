Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:20, 10 августа 2024Россия

Глава Белгородской области подтвердил заход ВСУ в одно из сел и захват двух жителей

Гладков: ВСУ зашли в село Пороз Белгородской области и удерживали двух жителей

Фото: Globallookpress.com

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале подтвердил, что диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходила в село Пороз Грайворонского округа и захватила двух местных жителей.

«Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины. Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», — сообщил губернатор.

Ранее стало известно, что в Белгородской области сотрудники полиции получили ориентировку на ДРГ, которая маскируется под священников.

10 августа в сети появились видео с бойцами ВСУ в селе Пороз Белгородской области. Военкоры заявили, что кадры были опубликованы для пиара. Видео записала диверсионная группа и быстро уехала на Украину.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил контртеррористический режим (КТО) в Белгородской, Брянской и Курской областях. В НАК объяснили, что режим введен в связи с предпринятой Киевом попыткой дестабилизации обстановки в нескольких регионах нашей страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не первый в этой очереди, кто достоин упреков». Галкин обратился к российским артистам на фоне боев в Курской области

      Волонтеры из Суджи поймали украинского диверсанта

      В Госдуме назвали критику артистов Галкиным попыткой отвлечь внимание

      Глава Белгородской области подтвердил заход ВСУ в одно из сел и захват двух жителей

      Эрдоган встретился с сыновьями убитого главы политбюро ХАМАС

      Мирные жители пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино

      Зеленский заявил о «вытеснении войны на территорию агрессора»

      В Германии указали на недовольство властей США из-за атаки ВСУ на Курскую область

      «Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

      В Липецкой области продолжили обезвреживать обломки сбитых беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше