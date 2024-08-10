Глава Белгородской области подтвердил заход ВСУ в одно из сел и захват двух жителей

Гладков: ВСУ зашли в село Пороз Белгородской области и удерживали двух жителей

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале подтвердил, что диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходила в село Пороз Грайворонского округа и захватила двух местных жителей.

«Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины. Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», — сообщил губернатор.

Ранее стало известно, что в Белгородской области сотрудники полиции получили ориентировку на ДРГ, которая маскируется под священников.

10 августа в сети появились видео с бойцами ВСУ в селе Пороз Белгородской области. Военкоры заявили, что кадры были опубликованы для пиара. Видео записала диверсионная группа и быстро уехала на Украину.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил контртеррористический режим (КТО) в Белгородской, Брянской и Курской областях. В НАК объяснили, что режим введен в связи с предпринятой Киевом попыткой дестабилизации обстановки в нескольких регионах нашей страны.

