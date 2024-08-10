Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:36, 10 августа 2024Силовые структуры

НАК заявил о введении режима КТО в трех регионах России

НАК заявил о введении режима КТО в Белгородской, Брянской и Курской областях

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В трех регионах России Национальный террористический комитет (НАК) объявил режим КТО. Это затронуло Курскую, Брянскую и Белгородскую области, пишет РИА Новости.

В НАК объяснили, что режим введен в связи с предпринятой Киевом попыткой дестабилизации обстановки в нескольких регионах нашей страны.

На территории регионов, где введен КТО, усиливаются меры общественного порядка, разрешаются досмотры машин и людей, власти уполномочены запрещать продажу алкоголя и оружия. Также представителям правоохранительных органов, проводящих КТО, разрешено беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, принадлежащие физлицам и организациям.

Что думаешь? Оцени!
      Яна Лаушкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Он спас мне жизнь». Около десяти пассажиров опоздали на разбившийся в Бразилии самолет. В стране объявлен траур

      Пострадавшие при теракте в «Крокусе» смогут получить финансовую помощь

      По всей России будет наблюдаться звездопад Персеиды

      Российские бойцы захватили подбитый БМП Marder ВСУ

      В «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме мошенничества в России

      США призвали Израиль срочно достичь прекращения огня в Газе

      Россиянам назвали способы выявить и обезвредить опасные приложения в смартфоне

      НАК заявил о введении режима КТО в трех регионах России

      Ракетная опасность объявлена в российском регионе

      Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по складу ВСУ с HIMARS в Краматорске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше