НАК заявил о введении режима КТО в трех регионах России

НАК заявил о введении режима КТО в Белгородской, Брянской и Курской областях

В трех регионах России Национальный террористический комитет (НАК) объявил режим КТО. Это затронуло Курскую, Брянскую и Белгородскую области, пишет РИА Новости.

В НАК объяснили, что режим введен в связи с предпринятой Киевом попыткой дестабилизации обстановки в нескольких регионах нашей страны.

На территории регионов, где введен КТО, усиливаются меры общественного порядка, разрешаются досмотры машин и людей, власти уполномочены запрещать продажу алкоголя и оружия. Также представителям правоохранительных органов, проводящих КТО, разрешено беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, принадлежащие физлицам и организациям.

