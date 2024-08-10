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13:44, 10 августа 2024Силовые структуры

Полиция Белгорода получила ориентировку на маскирующихся под священников диверсантов

Белгородская полиция получила ориентировку на маскирующуюся под священников ДРГ

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В Белгородской области сотрудники полиции получили ориентировку на ДРГ, которая маскируется под священников. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как сообщает источник, 10 августа в сети появились видео с бойцами ВСУ в селе Пороз Белгородской области. Военкоры заявили, что кадры были опубликованы для пиара. Видео записала диверсионная группа и быстро уехала на Украину.

Ранее стало известно, что НАК объявил контртеррористический режим (КТО) в Белгородской, Брянской и Курской областях. В НАК объяснили, что режим введен в связи с предпринятой Киевом попыткой дестабилизации обстановки в нескольких регионах нашей страны.

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