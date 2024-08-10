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08:26, 10 августа 2024Россия

Гладков озвучил условие для снятия режима КТО в трех российских регионах

Губернатор Гладков: режим КТО в 3 регионах снимут после нормализации обстановки

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Режим контртеррористической операции (КТО), который ввели в трех российских регионах — Брянской, Курской и Белгородской областях — будет снят, как только нормализуется обстановка. Такое условие озвучил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Ограничения и режим КТО будут сняты после нормализации обстановки», — написал глава российского региона. Он напомнил, что раньше на территории всей области уже вводили режим КТО — во время событий в Горпадоле-Глотово в 2023 году.

Гладков также пообещал подробно сообщать о ситуации и о местах, в которых действуют ограничения в рамках контртеррористической операции.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) объяснили причину введения режима КТО в трех регионах России, граничащих с Украиной. Там объяснили, что со стороны Украины фиксируется повышение уровня угроз, кроме того, Киев уже предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки» на территории России.

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      Александра Синицына
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