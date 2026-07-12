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17:30, 12 июля 2026Россия

В нескольких российских регионах возникли проблемы с электричеством из-за непогоды

В семи регионах России возникли проблемы с электричеством из-за непогоды
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: forden / Shutterstock / Fotodom

В семи регионах России возникли проблемы с электричеством из-за непогоды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Россети».

По данным ведомства, мощный циклон с ливнями, грозовым фронтом, градом и порывами ветра до 25 м/с обрушился на северо-западные, центральные регионы страны. В результате пострадали системы электроснабжения в Новгородской, Ленинградской, Тверской, Калужской и Тульской областях. Порывы ветра вырывали деревья, сносили рекламные конструкции и крыши домов, которые падали на линии электропередачи.

Специалисты в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды. Также работы по восстановлению электроснабжения ведутся в Свердловской и Тюменской областях.

Полностью восстановлено электроснабжение в Свердловской области, остались индивидуальные заявки потребителей. В Калужской, Тульской и Тюменской областях работы закончены на 80 процентов.

Наиболее сложная обстановка в Тверской, Новгородской, Ленинградской областях. Там энергетики
непрерывно продолжают работу по восстановлению электроснабжения, зачастую на фоне сохраняющейся сложной погодной обстановки.

Кроме того, сложная метеорологическая обстановка сохраняется в Дагестане, где сильные и продолжительные дожди привели к затоплению дорог, изменению русл рек. Ведется постоянный мониторинг состояния энергообъектов.

Ранее сообщалось. что месячная норма осадков выпала в Центральной России.

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