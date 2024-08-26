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13:53, 26 августа 2024Наука и техника

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Каким оружием она атаковала цели в Киеве, Одессе и Львове?

Россия поразила все цели при ударе по Украине, ВС использовали дроны-камикадзе

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России 26 августа начали массированный огневой удар по целям на территории Украины. Для их поражения армия РФ использует дроны-камикадзе и различные ракеты. С 7:30 по московскому времени взрывы начали звучать в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях Украины, сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что в ходе удара могли задействовать самолеты Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) и корабли Военно-морского флота (ВМФ) России. Какие средства поражения использовали военные, разбиралась «Лента.ру».

Россия использует дроны-камикадзе

Одним из элементов комбинированного удара стали дроны-камикадзе «Герань-2». Воздушные силы Украины сообщали, что группы беспилотников направлялись в сторону Киева, Хмельницкой, Винницкой и Полтавской областей.

Сохранившийся после удара фрагмент дрона «Герань-2»

Сохранившийся после удара фрагмент дрона «Герань-2»

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Беспилотник с треугольным крылом построен по схеме «бесхвостка». Дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания с толкающим винтом, который обеспечивает «Герани» крейсерскую скорость около 180 километров в час. Считается, что беспилотник весом 200 килограммов способен нести осколочно-фугасную боевую часть (БЧ) весом 40-50 килограммов.

Дрон использует инерциальную и спутниковую навигацию, поэтому его нельзя заглушить средствами радиоэлектронного подавления. При этом относительно малая скорость и высота полета, а также высокий уровень шума повышают риск поражения аппарата мобильными группами противовоздушной обороны (ПВО). Военный эксперт Василий Дандыкин сообщал, что дальность «Герани» позволяет поражать аппаратом цели в западной части Украины.

ВКС подняли в воздух самолеты дальней авиации

Также считается, что для ракетных ударов в небо подняли дальние бомбардировщики Ту-22М и стратегические ракетоносцы Ту-95МС, которые используют для запусков ракет Х-101 и Х-555. Стратегическая ракета Х-101 несет боевую часть весом 400 килограммов, а ее дальность может составлять до 2,8 тысячи километров. В июне стало известно, что ВКС России начали использовать Х-101 с двойной боевой частью весом 800 килограммов. Помимо осколочно-фугасной БЧ, ракету оснастили кассетной боеголовкой.

Ту-22М

Ту-22М

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Х-555 стала развитием ракеты Х-55. Модернизированное изделие получило улучшенную систему управления, которая значительно повысила точность ракеты. Х-555 способна поразить цель на расстоянии две тысячи километров боевой частью весом 410 килограммов.

Бомбардировщик Ту-22М является носителем противокорабельных крылатых ракет Х-22. Один борт может поднять в воздух три сверхзвуковые ракеты. Изначально Х-22 разрабатывали для поражения отдельных авианосцев и корабельных ударных групп противника, но позже ее начали использовать для поражения наземных целей. Базовая версия ракеты несет фугасно-кумулятивную проникающую боевую часть весом 960 килограммов, включая 630 килограммов взрывчатого вещества.

В воздух поднимали МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами

Киев сообщал, что в ходе массированного удара задействовали самолеты МиГ-31К, которые несут гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Считается, что дальность поражения ракеты, которая развивает скорость более 4080 метров в секунду, составляет 3000 километров. «Кинжал» несет боевую часть весом 500 килограммов. Ракету разработали для поражения важных объектов противника, включая авиабазы, командные пункты и системы ПВО.

Летные характеристики «Кинжала» обеспечивают ему способность обходить средства ПВО противника. В марте прошлого года бывший спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ПВО Киева не смогла сбить ни одной ракеты в ходе атаки. По словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, «Кинжал» способен менять направление полета, поэтому высчитать его траекторию невозможно.

500
килограммов

вес боевой части гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Также появлялись сообщения о применении российских комплексов наземного базирования «Искандер-М» и «Бастион». Пусковая установка «Искандера» несет две квазибаллистические ракеты 9М723 с боевой частью весом 480 килограммов, а «Бастион» использует сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс». В марте источник ТАСС сообщил, что ракеты «Бастионов» получили новые активные головки самонаведения, позволяющие с высокой точностью поражать наземные цели.

В море вышли носители крылатых ракет «Калибр»

Помимо авиации, в ходе удара могли задействовать флот. Киевские ресурсы сообщали о выходе в море подлодки, малого ракетного корабля (МРК) и фрегатов, которые способны обеспечить залп из 24 крылатых ракет «Калибр».

«Калибрами» вооружены различные корабли ВМФ России, включая МРК проектов 21631 «Буян-М» и 22800 «Каракурт», корветы проекта 20385 и дизель-электрические подлодки проекта 636.3. Один «Каракурт» способен нести до восьми крылатых ракет.

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Точные характеристики «Калибров» неизвестны. Считается, что дальность ракеты морского базирования может составлять около 1,5 тысячи километров. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев рассказал об эффективности «Калибров» на церемонии спуска МРК «Ставрополь» на воду, которая прошла в июне.

Оружие, [которое] находится на вооружении малого ракетного корабля ["Калибр-НК"], — это эффективное оружие, оно подтвердило себя, не скрою, в рамках в том числе и специальной военной операции, (...) [когда] применялось в том числе с подобных кораблей

адмирал Александр Моисеевглавнокомандующий ВМФ России
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      Даниил Иринин
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