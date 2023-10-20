Полковник раскрыл секрет неуязвимости российской ракеты «Кинжал»

Полковник Матвийчук: предсказать траекторию полета ракеты «Кинжал» невозможно

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл главную особенность ракетных комплексов ракетного комплекса «Кинжал». В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук объяснил, что высокоточный «Кинжал» программирует себя сам, за счет чего почти невозможно рассчитать траекторию его полета.

«"Кинжал" — это высокоточная ракета, интересная тем, что она летит не по заданной траектории: она саму себя программирует в полете, реагируя на возможные угрозы. Допустим, ее начинает облучать зенитный ракетный комплекс противника, а она меняет свою траектории. Высчитать ее траекторию полета невозможно», — отметил он.

«Кинжал» — это самонаводящаяся и корректирующая на всей траектории полета ракета Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Он также напомнил о главном боевом достижении Кинжала в рамках российско-украинского конфликта.

«"Кинжал" поразил ЗРК Patriot в Киеве. Patriot расстрелял весь свой комплект дорогостоящих ракет, но поразить "Кинжал" не смогла», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент Владимир Путин дал поручение Воздушно-космическим силам (ВКС) России начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами МиГ-31, оснащенными ракетными комплексами «Кинжал». В ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай глава государства уточнил, что это не угроза миру, а мера безопасности.

Председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, говоря о причинах патрулирования, в беседе с «Лентой.ру» объяснил решение возможностью провокаций со стороны стран НАТО.

«Наш верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин принял абсолютно правильное решение с учетом таких провокационных действий, которые сегодня наблюдаются со стороны стран блока НАТО и в первую очередь США, как [вход в воды Черного моря] надводных кораблей, боевых самолетов и самолетов разведчиков», — сказал парламентарий.

