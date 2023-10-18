Путин объявил о начале постоянного патрулирования Черного моря самолетами с «Кинжалами». Это ответ на действия США

Путин поручил начать патрулирование Черного моря самолетами Миг-31 с «Кинжалами»

Президент Владимир Путин дал поручение Воздушно-космическим силам (ВКС) России начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами Миг-31, оснащенными ракетными комплексами «Кинжал». В ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай глава государства уточнил, что это не угроза миру, а мера безопасности.

Это не угроза — то, что я сейчас анонсирую: по моему поручению ВКС начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем Владимир Путин

Президент напомнил, что комплексы «Кинжал» имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов.

Путин также прокомментировал поставки Киеву американских ракет ATACMS

О первом применении американских тактических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) Владимир Зеленский сообщил 17 октября. Он поблагодарил США и подчеркнул, что договоренности с американским коллегой Джо Байденом выполняются.

Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что поставки Киеву дальнобойных ракет стали очередной ошибкой американских властей. По мнению Путина, тем самым США «просто продлевают агонию» Украины. По словам президента, передача Киеву ATACMS наносят Украине вред и создают дополнительную угрозу, однако России под силу отражать такие атаки.

«Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу», — сказал президент.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Решение Путина могло стать ответом на присутствие США у берегов Израиля

Заслуженный пилот России Юрий Сытник, комментируя поручение президента о патрулировании Черного моря, заявил, что это стало ответом на военное присутствие США у берегов Израиля. Эксперт подчеркнул, что регулярное патрулирование акватории Черного моря такими воздушными судами продемонстрирует странам НАТО настороженность российских Вооруженных сил.

«Это сделано правильно и надо было сообщить всему миру, чтобы потом не было оправданий: "Ой, а мы не знали об этом"», — заявил Сытник.

Что известно о ракете «Кинжал»?

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» состоит из ракеты и самолета-носителя. Боеприпас с дальностью поражения более трех тысяч километров несут истребители МиГ-31К.

Гиперзвуковая ракета предназначена для поражения надводных кораблей, командных пунктов, авиабаз и систем противовоздушной обороны. Боеприпас, развивающий скорость до 4080 метров в секунду, несет боевую часть массой 500 килограммов.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В марте 2022 года гиперзвуковые ракеты «Кинжал» впервые применили в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что эти боеприпасы оказались неуязвимы для средств противовоздушной обороны Украины.

В мае сообщалось, что «Кинжал» уничтожил радиолокационную станцию и пункт управления переданного Киеву зенитного ракетного комплекса Patriot. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что ЗРК использовал весь боезапас в попытке сбить одну ракету.