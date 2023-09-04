Россия применила «Кинжал» в ходе спецоперации. Что это за оружие и как оно меняет ситуацию на фронте?

Адаптация гиперзвуковой ракеты «Кинжал» к истребителю Су-34 стала сенсацией

Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.

«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — сказал собеседник агентства.

Изначально гиперзвуковую аэробаллистическую ракету запускали только с модернизированного истребителя-перехватчика МиГ-31К. Также под новый боеприпас планировали оборудовать стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Особенности нового носителя

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов сообщил, что Су-34 и МиГ-31 сравнимы по массогабаритным характеристикам, но у самолетов разное предназначение: МиГ-31 — это высотный перехватчик, а Су-34 — истребитель-бомбардировщик, предназначенный для поражения наземных целей. По его словам, возможности прицельно-навигационного комплекса Су-34 выше, чем у МиГ-31.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Для обнаружения воздушных и наземных целей Су-34 оснащен радиолокационной станцией Ш-141. Прицельный комплекс Су-34 позволяет обнаруживать и поражать цели с помощью радиолокационной системы. В состав комплекса также входит система «Платан», позволяющая наводить на цель управляемые бомбы и ракеты «воздух-земля».

В отличие от МиГ-31, производство которых завершили в 1994 году, Су-34 серийно выпускается. Это позволяет дорабатывать узлы новых самолетов для использования «Кинжала». В июле стало известно, что Россия вдвое нарастила выпуск многоцелевых истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34 для нужд СВО.

Су-34 повысит внезапность атак

Использование ракет «Кинжал» с бомбардировщиков Су-34 повысят внезапность атак по целям на территории Украины. Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов отметил, что взлет МиГ-31К с определенных мест базирования является сигналом об использовании «Кинжала» для противника.

Использование распространенных Су-34 в качестве носителей гиперзвуковых ракет позволит дезориентировать украинских военных. Эти самолеты применяют различные боеприпасы, включая планирующие авиационные бомбы ФАБ-500М62 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Су-34 достаточно часто вылетает на задания, выполняет различные бомбардировки, наносит ракетные удары. Если Су-34, оснащенный ракетой "Кинжал", взлетел, противнику будет очень сложно определить, какое именно оружие находится у него на борту Юрий Кнутов военный эксперт, полковник в отставке

Как «Кинжал» применяют в ходе СВО

В марте 2022 года стало известно о первом применении «Кинжала» в ходе СВО — этот эпизод стал первым в мире боевым применением гиперзвукового оружия. В декабре 2022 года глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что ракеты «Кинжал» оказались неуязвимыми для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. В марте спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ПВО страны не смогла сбить ни одной ракеты «Кинжал» в ходе атаки.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Военный эксперт Алексей Борзенко предположил, что «Кинжал» является неуязвимым оружием.

Главная особенность этой ракеты в том, что на земле еще нет таких средств ПВО, которые смогли бы ее сбить Алексей Борзенко военный эксперт

Дальность поражения ракеты «Кинжал» составляет более 3000 километров. Боеприпас, развивающий скорость более 4080 метров в секунду, несет боевую часть массой 500 килограммов. Ракета предназначена для поражения авиабаз, систем ПВО, командных пунктов. В публикации Popular Mechanics «Кинжал» назвали лидером рейтинга оружия, которое наводит настоящий ужас на Соединенные Штаты.