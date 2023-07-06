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10:06, 6 июля 2023Наука и техника

Сброс российских планирующих бомб показали на видео

Сброс российских планирующих бомб ФАБ-500М62 бомбардировщиком Су-34 показали на видео

Сброс планирующих авиационных бомб ФАБ-500М62 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) с истребителя-бомбардировщика Су-34 показали на видео. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

На записи показан полет двух высокоточных боеприпасов, расправивших крылья после схода с самолета.

ФАБ-500М62 является версией бомбы ФАБ-500 с низким сопротивлением. Боеприпас предназначен для перевозки на внешней подвеске истребителей-бомбардировщиков. УМПК превращает свободнопадающую бомбу в корректируемый боеприпас.

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В июне издание «Политика» писало, что российские планирующие фугасные авиационные бомбы сыграют судьбоносную роль в ходе специальной военной операции. После сброса боеприпасы могут пролететь десятки километров.

В мае в публикации американского журнала Military Watch рассказали, что Вооруженным силам Украины нечем отбиваться от российских планирующих бомб.

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    Даниил Иринин
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