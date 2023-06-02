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17:51, 2 июня 2023Наука и техника

В Сербии назвали судьбоносное российское оружие на Украине

«Политика»: российские планирующие фугасные бомбы сыграют судьбоносную роль на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские планирующие фугасные авиационные бомбы сыграют судьбоносную роль в ходе конфликта на Украине. Об этом пишет «Политика».

Сербская газета, ссылаясь на заявления американских специалистов, называет соответствующее российское оружие судьбоносным для Украины, поскольку перехватить его сложнее, чем гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Отмечается, что новые бомбы переделаны из старых советских и способны пролететь после их сброса еще десятки километров. В издании уверяют, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают необходимыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата планирующих фугасных авиационных бомб.

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«Россия использует самолеты Су-34 и Су-35 для сброса этих бомб, оставаясь вне досягаемости ПВО Украины. Самолеты нельзя сбивать, а бомбы летят и поражают цели», — говорится в публикации.

В мае Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что Воздушно-космические силы России получили очередную партию фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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    Иван Потапов
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