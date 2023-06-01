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13:41, 1 июня 2023Наука и техника

ВКС России получили партию бомбардировщиков Су-34

ОАК: ВКС России получили очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») очередную партию фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«ОАК передала ВКС России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Эти красавцы были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и переданы Минобороны России», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Самолеты обладают расширенными боевыми возможностями, которые позволяют применять перспективные средства поражения. Это даст возможность увеличить дальность поражения надводных и наземных целей, а также расширить условия и точность бомбометания.

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В мае ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что фугасные авиабомбы ФАБ-250, которые стоят на вооружении ВКС России, превратили в планирующие высокоточные боеприпасы. Бомбы применяются с истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ходе специальной военной операции.

В ноябре 2022 года журнал Military Watch назвал Су-34 фаворитом Минобороны России. По оценке журнала, ежегодно Минобороны получало примерно по 14 единиц Су-34.

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    Даниил Иринин
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