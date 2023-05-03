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13:29, 3 мая 2023Наука и техника

В России доработали бомбы ФАБ-250

ТАСС: бомбы ФАБ-250 превратили в высокоточное оружие с крыльями и навигационной системой

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Фугасные авиабомбы ФАБ-250, которые стоят на вооружении Воздушно-космических сил России, превратили в планирующие высокоточные боеприпасы. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках доработки авиабомбы ФАБ-250 установили на крылатые платформы и оснастили инерциальной навигационной системой. При скорости отцепа от самолета в 800-900 километров в час бомба планирует на дальность до 80 километров», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что корректируемые боеприпасы применяются с фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ходе специальной военной операции на Украине.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

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Базовая версия ФАБ-250 весом 250 килограммов несет 99 килограммов взрывчатого вещества, а модификация ФАБ-250-М62 весит 227 килограммов и вмещает 100 килограммов взрывчатки.

В апреле военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что российские планирующие бомбы могут поражать практически любые цели. Эти снаряды можно запускать вне зоны действия систем противовоздушной обороны противника.

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Даниил Иринин
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