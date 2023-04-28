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13:40, 28 апреля 2023Наука и техника

Перечислены особенности российских планирующих бомб

Военный аналитик Литовкин: российские планирующие бомбы уничтожают любые объекты
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Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Российские планирующие бомбы могут поражать практические любые цели, а также способны обходить систему противовоздушной обороны (ПВО), рассказал военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главные преимущества таких боеприпасов.

Преимущества

Планирующие бомбы — это старые модернизированные бомбы, к которым приделан двигатель и система наведения. Из-за этого их производство достаточно недорогое, объяснил специалист.

«Они способны уничтожать любые объекты, которые под ними находятся — склады с боеприпасами, они могут поражать личный состав в окопах, пункты управления, штабы. В общем, все, что находится на земле и под землей на определенной глубине. В зависимости от типа бомб, от мощности, она может уничтожать и подземные сооружения тоже», — рассказал специалист.

Их сбрасывают с самолета. У них есть двигатель, который ведет эту бомбу к указанной цели. У них есть программа полета к той цели, которая им задана

военный аналитик, полковник в отставкеВиктор Литовкин

Эти снаряды возможно запускать не в зоне действия ПВО противника, отметил Виктор Литовкин.

«Зона действия ПВО, условно какой-нибудь зенитно-ракетный комплекс имеет зону действия в 60 километров вокруг себя. А если вы запустите эту бомбу с расстояния 70 километров, то все, никакая ПВО бомбу сбить не может», — объяснил он.

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Мощность планирующих бомб

При этом у планирующих бомб достаточно широкий радиус действия. Точность попадания в цель зависит от мощности боеприпаса, отметил Виктор Литовкин.

«Если она отклонилась от центра цели на 20-30 метров, то это ничего не значит, потому что мощность этой бомбы уничтожает этот объект начисто. Есть так называемый коэффициент отклонения у любого боеприпаса. Например, у артиллерийского снаряда калибром 122 миллиметра коэффициент отклонения 25 метров. Даже если он отклонится от цели на 25 метров, это ничего не значит, он уничтожит эту цель. Поэтому говорить о том, насколько они точны, не совсем правильно. Мы знаем, что она в любом случае нанесет урон противнику тот, который предполагался», — заключил он.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на украинского военного аналитика Александра Коваленко сообщило, что планирующие бомбы, которые применяют Вооруженные силы России, представляют серьезную угрозу для Украины. В материале говорится о невысокой стоимости боеприпасов, а также большом уроне, который они наносят.

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Варвара Кошечкина
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