В США оценили производство Су-34 в России

Military Watch: самолет Су-34 является фаворитом Минобороны России

Многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 является фаворитом Минобороны России. Оценку темпов производства российского самолета привел американский журнал Military Watch.

Издание допускает, что на начало 2022 года на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России находилось 125 таких истребителей-перехватчиков. Согласно оценке журнала, ежегодно Минобороны получало примерно по 14 единиц Су-34.

«Ожидается, что это будет продолжаться как минимум до конца 2020-х годов. Одна из основных причин, по которой эти самолеты были приобретены в большем количестве, чем Су-30СМ и Су-35С, которые также являются тяжелыми истребителями с высокими эксплуатационными расходами, заключается в том, что Су-34 производился исключительно для внутреннего использования, в то время как значительная часть производственных мощностей двух других моделей работала на экспорт», — говорится в публикации.

Журнал уверяет, что истребители-перехватчики «ценятся за большую дальность действия, сравнимую с дальностью действия некоторых стратегических бомбардировщиков, и мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые в сочетании с относительно небольшой эффективной площадью рассеяния затрудняют их перехват».

Издание допускает, что если Су-34 получат двигатели от истребителя Су-57, то возможности первого революционно вырастут.

В ноябре Минпромторг России сообщил, что Вооруженным силам России передали очередную партию фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34.