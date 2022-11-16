Партию Су-34 передали Вооруженным силам России

Партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 передали Вооруженным силам России

Партию фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 после испытаний передали Вооруженным силам (ВС) России. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Очередная партия новых самолетов Су-34 была изготовлена на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (входит в состав госкорпорации "Ростех"). Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и совершили перелет к месту несения службы», — говорится в сообщении. Работа ведется в рамках решений Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС, возникающих в ходе проведения спецоперации на Украине.

Вице-премьер России и глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Су-34 — уникальный самолет с высокими летно-техническими характеристиками, который хорошо зарекомендовал себя в ходе реальных боевых действий.

В июле источник РИА Новости сообщил, что Воздушно-космические силы России начали применять новый разведывательный комплекс на базе Су-34 в рамках спецоперации на Украине.