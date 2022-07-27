Стало известно о применении Россией нового разведкомплекса на Украине

РИА Новости: ВКС РФ применили на Украине новый авиационный разведкомплекс на базе Су-34

Российские военные начали применять новый разведкомплекс на базе бомбардировщика Су-34 в рамках спецоперации на Украине. Об этом стало известно РИА Новости от источника.

Как рассказал собеседник агентства, комплексы позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в том числе позиций ПВО и РЛС. Это возможно благодаря подвесным универсальным контейнерам разведки: оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической. Разведкомплекс позволяет передавать информацию о военных объектах противника в режиме времени, близком к реальному, добавил источник.