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Силовые структуры
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11:18, 21 июля 2026Силовые структуры

Коза на Красной площади подвела своего хозяина под суд

В Москве суд арестовал на 5 суток мужчину, выгуливающего козу на Красной площади
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В Москве мужчина выгуливал свою козу на Красной площади и попал под суд. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Москвич привел козу на прогулку на главную площадь страны, но внимание полиции привлек тем, что, как утверждается, он громко ругался матом. Мужчину задержали.

Тверской суд признал его виновным по статье о мелком хулиганстве и отправил под административный арест на пять суток.

Ранее сообщалось, что табун лошадей захватил район Москвы Новые Ватутинки. Животные мешают проезду машин и громят мусорные баки рядом с жилыми домами.

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