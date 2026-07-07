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16:12, 7 июля 2026Экономика

Лошади захватили район Москвы

В московском районе Новые Ватутинки табун лошадей мешает проезду машин и громит мусорки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Rita_Kochmarjova / Shutterstock / Fotodom

Табун лошадей захватил район Москвы Новые Ватутинки. Животные мешают проезду машин и громят мусорные баки рядом с жилыми домами, сообщает Telegram-канал Mash.

На снятых очевидцами кадрах видно, как множество лошадей разгуливает по территории жилых комплексов — они щиплют траву, опрокидывают мусорки, создают препятствия для автомобилей и оставляют после себя навоз.

Хозяин табуна Николай Романов утверждает, кто кони не опасны для людей — они дрессированные и нападать не будут. А продукты их жизнедеятельности должны убирать местные коммунальщики. По словам мужчины, они специально не выполняют свою работу, чтобы получить общественный резонанс от прогулки животных по улицам.

Ранее дикий кабан решил поиграть на детской площадке в Санкт-Петербурге. На кадрах с места происшествия видно, как кабан сначала стоит рядом с забором, а после бегает по газону. По словам автора ролика, животное привлек корм, который пенсионерки каждый день рассыпают на площадке для птиц.

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