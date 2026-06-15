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16:07, 15 июня 2026Экономика

Дикий кабан решил поиграть на детской площадке в Петербурге и попал на видео

В Санкт-Петербурге заметили дикого кабана на детской площадке
Александра Качан (Редактор)

На одной из детских площадок Санкт-Петербурга заметили дикого кабана. Местная жительница сняла животное на видео, которое опубликовал Telegram-канал «78 Новости».

Площадка располагается рядом с Парком 300-летия Санкт-Петербурга. На кадрах видно, как кабан сначала стоит рядом с забором, а после бегает по газону. По словам автора ролика, животное привлек корм, который пенсионерки каждый день рассыпают на площадке для птиц.

Ранее в Москве заметили змею. Рептилия проползла по проезжей части, после чего скрылась под припаркованными автомобилями.

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