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15:20, 11 июня 2026Экономика

Змея спряталась под автомобилями москвичей

Под автомобилями в Москве заметили черно-желтую змею
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ton Ponchai / Shutterstock / Fotodom

В Москве заметили змею, скрывавшуюся под автомобилями. Об инциденте пишет 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Рептилию заметили в районе Северное Бутово на Старобитцевской улице, возле третьего корпуса дома 21. Сначала она ползла по проезжай части, а позже спряталась под серым авто Toyota. По словам источника, змея имеет черно-желтый цвет, от нее никто не пострадал. На места выехали специалисты для отлова.

Ранее сообщалось, что летучая мышь проникла в одну из московских квартир. Залетевшее в жилье животное укусило кошку собственников, после чего у домашнего питомца началась рвота.

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