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14:45, 4 сентября 2023Наука и техника

Названа особенность пуска «Кинжала» с Су-34

Генерал Попов: использование Су-34 повысит точность поражения целей «Кинжалом»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Использование гиперзвуковых ракет «Кинжал» с истребителя-бомбардировщика Су-34 позволит повысить точность поражения целей. Особенность пуска «Кинжалов», которые раньше запускали только с истребителей-перехватчиков МиГ-31, с бомбардировщика назвал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК».

По его словам, Су-34 — практически одноклассник МиГ-31, но возможности прицельно-навигационного комплекса, который важен для пуска «Кинжалов», у Су-34 значительно выше.

«Координировать действия по выходу точно в точку пуска "Кинжала" — ключевой момент. Надо дать ракете первоначальный старт с нужным курсом и с теми параметрами, которые заложены в программу ее полета. Это еще более повышает точность поражения цели. В этом смысле у Су-34 возможности даже выше, чем у МиГ-31», — пишет издание.

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Отмечается, что Су-34, так же как и МиГ-31, может нести одну ракету «Кинжал» на внешней подвеске. Высокое шасси самолета позволяет ему взлетать с большим боеприпасом. Также важно, что Су-34 выпускают серийно, а выпуск МиГ-31 прекратили. Поэтому узлы самолета можно доработать при выпуске. «Главное — обеспечить сопряжение головки самонаведения ракеты и прицельно-навигационного комплекса самолета», — отметили в материале.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщил, что Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции на Украине.

В июле первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказал о серийном выпуске «Кинжала», который раньше производили для модернизации и завершения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

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    Даниил Иринин
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