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15:02, 10 июля 2023Наука и техника

В «Ростехе» рассказали о серийном выпуске «Кинжала»

«Ростех»: гиперзвуковой комплекс «Кинжал» выпускается серийно и в необходимых объемах

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» выпускается серийно и в необходимых Министерству обороны России объемах. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, передает РИА Новости.

«Сегодня "Кинжал" мы выпускаем серийно. Если раньше выпускали его в определенной степени для того, чтобы дальше модернизировать и заканчивать НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — прим. "Ленты.ру"), то сегодня мы вышли в твердую серию, и то, что нас просит министерство обороны, мы делаем это в их адрес качественно и в срок, в том количестве и в том объеме, который им необходим», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Артякова, заявления Киева о якобы перехваченных ракетах «Кинжал» не выдерживают критики. Он отметил, что это — один из элементов пропагандистской работы противника.

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21 марта 2023

В мае западное издание Military Watch Magazine писало, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российскую ракету «Кинжал».

В том же месяце ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Министерстве обороны России сообщал, что Киев, заявляя о якобы перехвате ракеты «Кинжал» ЗРК Patriot, пытается выдать желаемое за действительное. Осуществляемый боеприпасом на конечном участке полета противоракетный маневр исключает перехват «Кинжала» зенитными ракетными комплексами.

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    Даниил Иринин
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