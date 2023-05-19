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01:24, 19 мая 2023Наука и техника

На Западе раскрыли подробности попытки ЗРК Patriot сбить российский «Кинжал»

MWM: ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал»

Фото: Globallookpress.com

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Подробности раскрыло западное издание Military Watch Magazine.

Отмечается, что ни одна из них не достигла цели, а общая стоимость запуска обошлась в 96 миллионов долларов.

Издание указало, что комплексы Patriot остались вблизи Киева для защиты украинской столицы от ударов по критически важной инфраструктуре, поскольку их мобильность меньше, чем у советских образцов системы С-300.

Это не позволило перенести американские ЗРК ближе к линии фронта, чтобы прикрывать войска, говорится в материале.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх сообщила, что поврежденный в боях на Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot вернулся в строй после ремонта. По ее словам, Вашингтон помог Вооруженным силам Украины вернуть в строй систему ПВО.

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Марина Совина
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