Пентагон помог ВСУ починить поврежденный ЗРК Patriot

Пентагон оказал ВСУ «некоторую помощь» в починке поврежденного ЗРК Patriot

Официальный представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх рассказала, что поврежденный в боях на Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot вернулся в строй после ремонта. По ее словам, Вашингтон помог Вооруженным силам Украины (ВСУ) вернуть в строй систему противовоздушной обороны (ПВО), сообщает РИА Новости.

Она рассказала, что один ЗРК, который используют украинские военные, недавно был поврежден, однако к настоящему времени его полностью починили, после чего вернули к работе.

«Я думаю, США предоставили некоторую помощь в том, что касается починки Patriot», — добавила пресс-секретарь Пентагона.

При этом Сингх не стала уточнять, как именно Вашингтон помог Киеву, однако напомнила, что США предлагали ВСУ обучение по поддержке работоспособности данного вида техники.

Ранее автор американского издания The Drive Тайлер Роговэй рассказал, что переданные Украине ЗРК Patriot стали магнитами для российских ракет. Эти системы обречены на атаки из-за недостаточной мобильности, отметил он.