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11:05, 18 мая 2023Наука и техника

В США назвали ЗРК Patriot магнитами для ракет

The Drive: ЗРК Patriot на Украине обречены на атаки из-за недостаточной мобильности

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые передали Украине, стали магнитами для российских ракет. Эти системы обречены на атаки из-за недостаточной мобильности. Об уязвимости Patriot рассказал автор американского издания The Drive Тайлер Роговэй.

«Радары ЗРК выдают мощную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить и определить местоположение. Даже самая "шустрая" конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для перемещения из одного места в другое требуется время», — пишет издание.

Отмечается, что «информаторы на местах» и спутниковые снимки могут помочь определить местоположение такого большого объекта практически в режиме реального времени.

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По мнению Роговэя, российская ракета «Кинжал» является лучшим оружием, которое можно использовать для атаки батарей ЗРК. Он подчеркнул, что боеприпас разработали для уклонения от противоракетной обороны.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что ЗРК Patriot не может обнаруживать цели, летящие на высоте до 100 метров.

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Даниил Иринин
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