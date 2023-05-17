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18:14, 17 мая 2023Наука и техника

Названы недостатки американского ЗРК Patriot

Военный эксперт Литовкин сообщил, что ЗРК Patriot не видит цели на высоте до 100 метров

Фото: Karolis Kavolelis / Globallookpress.com

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не может обнаруживать цели, летящие на высоте до 100 метров. Недостатки ЗРК назвал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru.

«У Patriot есть целый ряд крупнейших недостатков, он не видит целей, которые летят на высоте до 100 метров, это его мертвая зона», — сказал он.

Литовкин отметил, что российские ЗРК С-300 и С-400 прикрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», которые могут на минимальных высотах сбивать беспилотники.

По его словам, комплексы Patriot не могут бороться с гиперзвуковыми целями. «Со сверхзвуковыми самолетами еще возможно, так как они летают достаточно высоко, а с гиперзвуковыми нет, так как у него недостаточно скорости и реакции», — сказал эксперт.

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Ранее в мае «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России и оборонно-промышленном комплексе писали, что Украина выдала неопознанный объект за перехваченную ракету «Кинжал».

В том же месяце высокопоставленный источник ТАСС в Минобороны сообщил, что Киев, заявляя о якобы перехвате российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» комплексом Patriot, пытается выдать желаемое за действительное.

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Даниил Иринин
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