Названы недостатки американского ЗРК Patriot

Военный эксперт Литовкин сообщил, что ЗРК Patriot не видит цели на высоте до 100 метров

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не может обнаруживать цели, летящие на высоте до 100 метров. Недостатки ЗРК назвал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru.

«У Patriot есть целый ряд крупнейших недостатков, он не видит целей, которые летят на высоте до 100 метров, это его мертвая зона», — сказал он.

Литовкин отметил, что российские ЗРК С-300 и С-400 прикрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», которые могут на минимальных высотах сбивать беспилотники.

По его словам, комплексы Patriot не могут бороться с гиперзвуковыми целями. «Со сверхзвуковыми самолетами еще возможно, так как они летают достаточно высоко, а с гиперзвуковыми нет, так как у него недостаточно скорости и реакции», — сказал эксперт.

Ранее в мае «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России и оборонно-промышленном комплексе писали, что Украина выдала неопознанный объект за перехваченную ракету «Кинжал».

В том же месяце высокопоставленный источник ТАСС в Минобороны сообщил, что Киев, заявляя о якобы перехвате российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» комплексом Patriot, пытается выдать желаемое за действительное.