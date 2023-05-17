Названы недостатки американского ЗРК Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не может обнаруживать цели, летящие на высоте до 100 метров. Недостатки ЗРК назвал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru.
«У Patriot есть целый ряд крупнейших недостатков, он не видит целей, которые летят на высоте до 100 метров, это его мертвая зона», — сказал он.
Литовкин отметил, что российские ЗРК С-300 и С-400 прикрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», которые могут на минимальных высотах сбивать беспилотники.
По его словам, комплексы Patriot не могут бороться с гиперзвуковыми целями. «Со сверхзвуковыми самолетами еще возможно, так как они летают достаточно высоко, а с гиперзвуковыми нет, так как у него недостаточно скорости и реакции», — сказал эксперт.
Ранее в мае «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России и оборонно-промышленном комплексе писали, что Украина выдала неопознанный объект за перехваченную ракету «Кинжал».
В том же месяце высокопоставленный источник ТАСС в Минобороны сообщил, что Киев, заявляя о якобы перехвате российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» комплексом Patriot, пытается выдать желаемое за действительное.