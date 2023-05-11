В Минобороны оценили возможность перехвата российского «Кинжала» ЗРК Patriot

В МО РФ назвали заявления о перехвате «Кинжала» попыткой выдать желаемое за действительное

Украина, заявляя о якобы перехвате российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, пытается выдать желаемое за действительное. Такую оценку слухам дал высокопоставленный источник в Министерстве обороны России, сообщает ТАСС.

По его словам, скорость полета «Кинжала» превышает предельные боевые режимы поставленных Киеву западных ЗРК. «Кроме того, осуществляемый "Кинжалом" на конечном участке полета противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель исключает перехват данного средства поражения зенитными ракетными комплексами», — объяснил источник из оборонного ведомства.

В среду, 10 мая, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российскую ракету «Кинжал» из переданного Киеву ЗРК Patriot.

