ВСУ опровергли сообщения о сбитой российской гиперзвуковой ракете «Кинжал»

ВСУ опровергли сообщения, что над Киевом сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал»

В сети распространилась информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Впоследствии представители украинской армии опровергли данные сведения.

Журналисты украинского издания Defense Express сообщили, что ночью в четверг, 4 мая, система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила Х-47М2 в небе над Киевом — в результате боевая часть ракеты была якобы поражена еще в воздухе. Таким образом журналисты объяснили мощный взвыв, который слышали многие местные жители. По информации издания, сработал американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

В статье авторы также сослались на сообщение Киевской городской военной администрации (КГВА) в Telegram от 4 мая, которая официально заявила о ночной атаке Киева с применением дронов-камикадзе Shahed и, «вероятно, ракет баллистического типа». Также в материале было приведено несколько снимков, предоставленных неназванным «источником» — сказано, что на них запечатлены обломки ракеты с глубокой пробоиной, упавшие в черте города — в частности, носовой обтекатель. Фотографии сопоставлены с кадрами демонстрации истребителя-перехватчика МиГ-31 с «Кинжалом».

При этом в еще одном, более позднем материале, посвященном данной теме, журналисты Defense Express подчеркнули, что располагают только ранее приведенной официальной информацией от КГВА и исходя из нее лишь попытались идентифицировать поступившие в их распоряжение фото обломков.

Спустя сутки спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в беседе с изданием «Суспільне» опроверг данные о сбитой российской гиперзвуковой ракете. «Я уже опроверг [эти данные] тысячу раз. Была вероятность применения, но баллистические ракеты не зафиксированы. То, что там рассказывают некоторые председатели военных администраций — они уже получили за это», — заявил он.

Telegram-канал «Военный осведомитель», проанализировав опубликованные в сети снимки, обратил внимание на то, что поразить такую цель, как Х-47М2, устаревшие советские ЗРК точно не способны — это возможно только при помощи Patriot PAC-3 с кинетическим перехватчиком PAC-3 MSE. Характерное отверстие на обломке может свидетельствовать о применении подобной ракеты, однако публичной информации о появлении в ВСУ наиболее совершенных Patriot и современных снарядов к ним не было. Кроме того, подчеркнули авторы поста, для максимально точной идентификация обломков необходимо больше фотографий — таким образом, точно установить их происхождение не представлялось возможным.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»