США заявили о сбитой ВСУ российской ракете из переданного Украине ЗРК Patriot

Пентагон заявил, что ВСУ сбили российскую ракету «Кинжал» из переданного Киеву ЗРК Patriot

CША заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» из переданного Киеву зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, используя систему Patriot», — сообщил Райдер и уточнил, что речь идет о ракете «Кинжал». При этом подробностей он не раскрыл и посоветовал обратиться за ними к украинской стороне.

Глава пресс-службы Пентагона подтвердил информацию о передаче Вашингтоном этого комплекса Киеву. Ранее корреспондент газеты Politico со ссылкой на источник в американском Минобороны сообщил о получении Украиной от США ЗРК Patriot и о возвращении украинских военных, которые проходили обучение по использованию данной системы.

Райдер также прокомментировал новый пакет помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов. Он отметил, что это решение не связано с ближайшими планами Киева и не предусматривает немедленного выделения боеприпасов и техники со складов.