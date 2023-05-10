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12:05, 10 мая 2023Мир

США заявили о сбитой ВСУ российской ракете из переданного Украине ЗРК Patriot

Пентагон заявил, что ВСУ сбили российскую ракету «Кинжал» из переданного Киеву ЗРК Patriot

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

CША заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» из переданного Киеву зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, используя систему Patriot», — сообщил Райдер и уточнил, что речь идет о ракете «Кинжал». При этом подробностей он не раскрыл и посоветовал обратиться за ними к украинской стороне.

Глава пресс-службы Пентагона подтвердил информацию о передаче Вашингтоном этого комплекса Киеву. Ранее корреспондент газеты Politico со ссылкой на источник в американском Минобороны сообщил о получении Украиной от США ЗРК Patriot и о возвращении украинских военных, которые проходили обучение по использованию данной системы.

Райдер также прокомментировал новый пакет помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов. Он отметил, что это решение не связано с ближайшими планами Киева и не предусматривает немедленного выделения боеприпасов и техники со складов.

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Семен Александров
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