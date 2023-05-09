Пентагон прокомментировал новый пакет помощи Украине с ближайшими планами Киева

Новый пакет помощи США Украине на 1,2 миллиарда долларов не связан с ближайшими планами Киева. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Его слова приводит РИА Новости.

Райдер отметил, что новая помощь Соединенных Штатов не предусматривает немедленного выделения боеприпасов и техники со складов. Следующим шагом в процессе поддержки Киева он назвал рассмотрение дополнительной возможности для финансирование долгосрочных потребностей Украины.

9 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Как сообщается на сайте американского военного ведомства, в него включены дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы; оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины; боеприпасы для систем ПВО; 155-миллиметровые артиллерийские снаряды; коммерческие услуги спутниковых снимков и обучение военнослужащих.

Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявил, что Киев не сможет противостоять России на поле боя, если западные страны сократят поставки вооружений и боеприпасов.